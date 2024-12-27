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22:44, 27 декабря 2024Россия

Стало известно о сильном взрыве в российском городе

Ura.ru: в Арамиле под Екатеринбургом прогремел сильный взрыв
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Lee / Reuters

В Арамиле Свердловской области прозвучал взрыв. Об этом пишет издание Ura.ru со ссылкой на очевидца.

По словам собеседника агентства, в городе был слышен «невероятно громкий» звук, напоминающий взрыв. «В доме окна ходили ходуном», — рассказал он.

Причина произошедшего неизвестна. Предположительно, звук раздался в районе карьера или полигона. Официальных комментариев о происшествии не поступало.

Ранее стало известно о взрыве в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе, в результате которого начался пожар. Позднее появились видео с места происшествия. Взрыв зафиксировали установленные на фуд-корте камеры видеонаблюдения.

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