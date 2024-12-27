Стало известно о сильном взрыве в российском городе

Ura.ru: в Арамиле под Екатеринбургом прогремел сильный взрыв

В Арамиле Свердловской области прозвучал взрыв. Об этом пишет издание Ura.ru со ссылкой на очевидца.

По словам собеседника агентства, в городе был слышен «невероятно громкий» звук, напоминающий взрыв. «В доме окна ходили ходуном», — рассказал он.

Причина произошедшего неизвестна. Предположительно, звук раздался в районе карьера или полигона. Официальных комментариев о происшествии не поступало.

Ранее стало известно о взрыве в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе, в результате которого начался пожар. Позднее появились видео с места происшествия. Взрыв зафиксировали установленные на фуд-корте камеры видеонаблюдения.