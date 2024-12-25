Момент взрыва в российском торговом центре попал на видео

Момент взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе попал на видео

Момент взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе попал на видео. Ролик опубликовало издание Region15.ru в своем Telegram-канале.

Взрыв зафиксировали установленные на фуд-корте камеры видеонаблюдения. На записи слышен громкий звук взрыва, за которым последовал мощный взрыв. Затем пространство торгового центра заполнил густой дым.

Взрыв в российском городе произошел утром в среду, 25 декабря. Огонь охватил 800 квадратных метров.

По неофициальным данным, пострадали 13 человек — сотрудники торгового центра и случайные прохожие. Уборщицу, которая пришла на работу пораньше, спасти не удалось. Предварительной причиной произошедшего в ТЦ называют взрыв бытового газа.