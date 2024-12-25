Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 25 декабря 2024Россия

Момент взрыва в российском торговом центре попал на видео

Момент взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе попал на видео
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Момент взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе попал на видео. Ролик опубликовало издание Region15.ru в своем Telegram-канале.

Взрыв зафиксировали установленные на фуд-корте камеры видеонаблюдения. На записи слышен громкий звук взрыва, за которым последовал мощный взрыв. Затем пространство торгового центра заполнил густой дым.

Взрыв в российском городе произошел утром в среду, 25 декабря. Огонь охватил 800 квадратных метров.

По неофициальным данным, пострадали 13 человек — сотрудники торгового центра и случайные прохожие. Уборщицу, которая пришла на работу пораньше, спасти не удалось. Предварительной причиной произошедшего в ТЦ называют взрыв бытового газа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названо число погибших в крушении самолета с россиянами в Казахстане

      В российском городе сосед с топором угрожал женщине с ребенком

      Новак оценил темпы роста российского ВВП в уходящем году

      Пассажир самолета гулял по московскому аэропорту с красным пакетом и пугал людей взрывом

      В Подмосковье арестовали устроившего поджог дома с пятью жильцами

      Российская фигуристка-чемпионка назвала траты в месяц

      Президент Азербайджана провел совещание из-за авиакатастрофы в Актау

      Лавров ответил на вопрос о мире на Украине пословицами про надежду

      В российском городе осудили гражданина Нидерландов за нападение на сотрудника полиции

      На Курской АЭС сообщили об обстановке на фоне ракетного удара ВСУ по Льгову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше