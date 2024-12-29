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12:38, 29 декабря 2024Силовые структуры

Недовольный низкой зарплатой россиянин устроил пожар на месте работы

В Ленинградской области мужчина поджег место работы из-за низкой зарплаты
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Сотрудник производственной базы в Ленинградской области, недовольный низкой зарплатой, устроил пожар на месте работы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В результате пожара выгорел фасад двухэтажного модульного каркасного здания, расположенного на Центральной улице в деревне Новопятницкое Ленинградской области. Материальный ущерб был оценен почти в 330 тысяч рублей. О происшествии в полицию сообщил 35-летний начальник производственной базы.

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На месте происшествия представители органов правопорядка обнаружили бутылку от средства для розжига. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Поджог»). В тот же день был задержан и помещен в изолятор временного содержания 33-летний мужчина. Поджигателем оказался бывший сотрудник компании. По предварительным данным, он поджег офис бывшего места работы, чтобы отомстить владельцам компании за маленькую зарплату.

Ранее сообщалось, что 28 декабря в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на территории, принадлежащей храму Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Пожарные смогли ликвидировать возгорание в течение 15 минут.

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