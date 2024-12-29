«РВ»: Российские войска начали штурм Кураховской ТЭС

Российские войска начали штурм Кураховской тепловой электростанции (ТЭС) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что штурмовики продвинулись на 1,5 километра и заняли первые здания на территории промзоны станции. Военкоры подчеркивают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили ТЭС в «последнюю крепость» Курахово.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил России начали выдавливать украинские войска из промышленной зоны в городе Курахово ДНР. Он отметил, что бои продолжаются.