Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово

Рогов: ВС России начали выдавливать ВСУ из промзоны в Курахово

Подразделения Вооруженных сил России начали выдавливать украинские войска из промышленной зоны в городе Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В Курахово наша армия улучшила позиции по переднему краю и продвинулась в промзоне, начав выдавливать оттуда противника», — рассказал Рогов, отметив, что бои в городе все еще продолжаются.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что бои в Курахово перешли в район теплоэлектростанции (ТЭС). Отмечается, что в районе ТЭС находится большая группа украинской армии, выход для которой небезопасен последние несколько недель.

Помимо этого, замполит первого стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным Ярый заявил, что российские войска за неделю на километр продвинулись в городе. Он отметил, что сложность боев в Курахово заключается в высокоэтажной застройке города.