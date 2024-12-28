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19:11, 28 декабря 2024Бывший СССР

Бои в Курахово перешли на территорию электростанции

«Военная хроника»: бои в Курахово перешли в район ТЭС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бои в городе Курахово Донецкой народной республики (ДНР) перешли в район теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Фактически, бои перешли в стадию зачистки последнего района около Кураховской ТЭС. (...) Почти вся жилая застройка взята, а небольшая промзона представляет очаговый узел сопротивления, держать который долго без ротаций или контратак невозможно», — указано в сообщении.

Отмечается, что в районе ТЭС находится большая группа украинской армии, выход для которой небезопасен последние несколько недель.

Бои на территории электростанции подтверждает и украинское издание «Страна.ua», отмечая, что промзоны являются ключевыми точками обороны ВСУ в городе.

Ранее замполит первого стрелкового батальона 110-ой бригады 51-ой армии с позывным «Ярый» заявил, что российские войска за неделю на километр продвинулись в Курахово. Он отметил, что сложность боев в Курахово заключается в высокоэтажной застройке города.

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