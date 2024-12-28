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18:18, 28 декабря 2024Бывший СССР

ВС России продвинулись в Курахово

Офицер ВС РФ: российские войска за неделю продвинулись на километр в Курахово
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска за неделю на километр продвинулись в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал замполит первого стрелкового батальона 110-ой бригады 51-ой армии с позывным «Ярый», передает РИА Новости.

Он добавил, что за декабрь российские подразделения на 4,5 километра продвинулись в Курахово, а украинские войска с каждым днем оказывают все меньшее сопротивление, хотя атаки дронов, артиллерийские и танковые обстрелы не прекращаются. Он отметил, что сложность боев в Курахово заключается в высокоэтажной застройке города.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что ситуация на всей линии фронта на Украине остается сложной и напряженной для украинской армии. Как отметили в ведомстве, российские военные штурмовали позиции ВСУ в ДНР, а также в Харьковской и Курской областях.

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