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17:48, 27 декабря 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал сложной обстановку на всей линии фронта

Генштаб ВСУ: ситуация на всей линии фронта остается сложной и напряженной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Ситуация на всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине остается сложной и напряженной для украинской армии. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба украинских войск, всего с начала суток произошло более 100 боевых столкновений. Как отметили в ведомстве, российские военные штурмовали позиции ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской и Курской областях.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные за сутки заняли около шести квадратных километров в районе населенных пунктов Разлив и Константинополь в Донецкой народной республике. Кроме того, по его словам, им удалось занять около четырех квадратных километров на плацдарме южнее Курахово в ДНР.

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