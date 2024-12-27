Рогов: российские военные заняли 6 квадратных километров южнее Курахово в ДНР

Российские военные за сутки заняли порядка 6 квадратных километров в районе населенных пунктов Разлив и Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Площадь занятых территорий назвал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он также сообщил, что бойцам Вооруженных сил России удалось занять около 4 квадратных километров на плацдарме южнее Курахово в ДНР. Отмечается, что в самом городе продолжаются бои.

«Наряду с боями в самом Курахово наши войска зачищают плацдарм ВСУ южнее на подступах к Курахово, освободив за последние сутки порядка 4 квадратных километров, а также порядка 6 квадратных километров в районе Разлива и Константинополя», — сказал Рогов.

Ранее Рогов сообщил, российские войска зачищают плацдарм Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курахово. Кроме того, по его словам, подразделения Российской армии наступают в районе Сонцовки к северо-западу от города.