Рогов: ВС России заняли четыре квадратных километра плацдарма ВСУ под Курахово

Вооруженные силы (ВС) России заняли четыре квадратных километра плацдарма Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курахово. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наряду с боями в самом Курахово наши войска зачищают плацдарм ВСУ южнее на подступах к Курахово», — рассказал общественный деятель.

Рогов сообщил о зачистке ВС России плацдарма ВСУ, а также о продвижении в районе Разлива и Константинополя на шесть квадратных километров. Также он заявил о наступлении российских военных в районе Сонцовки к северо-западу от города.

Ранее Рогов сообщил о тяжелом положении гарнизона ВСУ в Великой Новоселке. По его данным, ВС России полностью взяли под контроль основную трассу снабжения украинских подразделений.