Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:59, 27 декабря 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о зачистке плацдарма ВСУ под Курахово

Рогов: ВС России заняли четыре квадратных километра плацдарма ВСУ под Курахово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли четыре квадратных километра плацдарма Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курахово. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наряду с боями в самом Курахово наши войска зачищают плацдарм ВСУ южнее на подступах к Курахово», — рассказал общественный деятель.

Рогов сообщил о зачистке ВС России плацдарма ВСУ, а также о продвижении в районе Разлива и Константинополя на шесть квадратных километров. Также он заявил о наступлении российских военных в районе Сонцовки к северо-западу от города.

Ранее Рогов сообщил о тяжелом положении гарнизона ВСУ в Великой Новоселке. По его данным, ВС России полностью взяли под контроль основную трассу снабжения украинских подразделений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Посол назвал последствие применения Россией «Орешника»

      57-летняя Елена Воробей снялась в латексном наряде с глубоким декольте

      План «Ковер» ввели в еще нескольких российских аэропортах

      Женщина описала эмоции от нападения стада коров фразой «вот и все, так я и умру»

      В России признали сложность с инвестициями из дружественных стран

      Раскрыты четыре новые схемы мошенников перед Новым годом

      Пользователи Windows остались без патчей безопасности

      Рогов рассказал о зачистке плацдарма ВСУ под Курахово

      Венгерский политолог рассказал о беспомощности Евросоюза в экономике

      Фигуранта дела о пытках в саратовской туберкулезной больнице нашли мертвым в СИЗО. Кто он и что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше