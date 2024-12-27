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08:08, 27 декабря 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке

Рогов заявил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке попал в тяжелое положение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка попал в тяжелое положение. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Боевики ВСУ в Великой Новоселке попали в тяжелое положение. Наши войска полностью взяли под контроль основную трассу снабжения подразделений противника и продолжают обхват поселка», — уточнил он.

По словам Рогова, российские военные уже подошли к границе поселка с востока. Бойцы продолжают приближаться с северного и южного фланга, одновременно атакуя с запада, чтобы сомкнуть кольцо и взять противника в окружение.

Накануне стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине в настоящее время для Вооруженных сил Украины назревают четыре больших котла. По мнению экспертов, котлы могут появиться в районе Тернов, Подолов, Великой Новоселки и Курахово.

До этого Владимир Рогов сообщил о попадании в котел более сотни бойцов ВСУ. Он образовался у села Макаровка в районе Великой Новоселки и Времевки.

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