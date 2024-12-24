Рогов сообщил о попадании в котел более сотни бойцов ВСУ у Великой Новоселки

Рогов: более сотни бойцов ВСУ попали в котел у Великой Новоселки

Более сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в котел южнее Великой Новоселки. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские боевики южнее Великой Новоселки и Времевки попали в котел», — сказал он. Рогов также уточнил, что в населенном пункте расположен крупный командный и логистический пункт ВСУ. По его словам, котел для украинской армии образовался у села Макаровка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что микрорайон Северный в Часовом Яре контролируется российскими военными. Он также отметил небыстрое, но успешное взятие под контроль города.