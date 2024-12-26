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09:42, 26 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о назревании четырех больших котлов для ВСУ

В Курахово, Тернах, Подолах и Великой Новоселке для ВСУ назревают большие котлы
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

В зоне проведения специальной военной операции на Украине (СВО) в настоящее время для Вооруженных сил Украины (ВСУ) назревают четыре больших котла. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Уточняется, что котлы могут появиться в районе Тернов, Подолов, Великой Новоселки и Курахово.

«Вместо лобовой атаки по укрепленным позициям маневр по флангам позволяет зайти с менее защищенных направлений. Это снижает потери наступающей стороны, позволяет изолировать группировку противника от основных сил и сосредоточить на ней удар», — говорится в публикации.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о попадании в котел более сотни бойцов ВСУ. Он образовался у села Макаровка в районе Великой Новоселки и Времевки, рассказал политик.

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