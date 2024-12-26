В Курахово, Тернах, Подолах и Великой Новоселке для ВСУ назревают большие котлы

В зоне проведения специальной военной операции на Украине (СВО) в настоящее время для Вооруженных сил Украины (ВСУ) назревают четыре больших котла. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Уточняется, что котлы могут появиться в районе Тернов, Подолов, Великой Новоселки и Курахово.

«Вместо лобовой атаки по укрепленным позициям маневр по флангам позволяет зайти с менее защищенных направлений. Это снижает потери наступающей стороны, позволяет изолировать группировку противника от основных сил и сосредоточить на ней удар», — говорится в публикации.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о попадании в котел более сотни бойцов ВСУ. Он образовался у села Макаровка в районе Великой Новоселки и Времевки, рассказал политик.