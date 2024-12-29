«АиФ»: ВС России разбили спецназ ГУР Украины по наводке подполья

Российские войска разбили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины по наводке пророссийского подполья. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью aif.ru («АиФ»).

По его словам, в начале года подполье сообщило о «большом подразделении на новой технике, одетом с иголочки». Бойцы передвигались в районе Харькова в сторону российской границы.

«Мы вели это подразделение, это оказался спецназ Главного управления разведки Украины. (Они) ненамного вошли в Белгородскую область, но их встретили огнем за пару километров от Шебекина, остановили и выбили подальше от региона», — рассказал Лебедев.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил, что после ударов российских военных по Днепропетровску (украинское название города — Днепр) в больницы города поступило много бойцов. Он отметил, что из-за этого из медицинских учреждений выгоняют гражданских.