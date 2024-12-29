Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 29 декабря 2024Россия

Российские войска уничтожили голландскую военную технику в зоне СВО

Минобороны: российские войска уничтожили голландскую станцию разведки Squire
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили голландскую радиолокационную станцию разведки Squire в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Бои проходили в районах населенных пунктов Каменское, Антоновка, Садовое и Михайловка.

«ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию разведки Squire голландского производства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили советский танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины в Курской области. В частности, российские бойцы нанесли удар по правой верхней полусфере башни танка Т-64БВ, когда технику уже бросил украинский экипаж.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 174

      В России выразили соболезнования Южной Корее в связи с авиакатастрофой

      В двух российских регионах заявили об атаках ВСУ

      Украина согласилась на не связанные с НАТО гарантии безопасности

      Недовольный низкой зарплатой россиянин устроил пожар на месте работы

      Новые власти Сирии высказались о сроке организации выборов

      Стало известно о возможной отправке обвиняемого в мошенничестве генерала Попова в зону СВО

      Российские войска уничтожили голландскую военную технику в зоне СВО

      На Солнце произошла мощнейшая вспышка

      В России высказались об ожиданиях от вступления Кавелашвили в должность президента Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше