Минобороны: российские войска уничтожили голландскую станцию разведки Squire

Российские войска уничтожили голландскую радиолокационную станцию разведки Squire в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Бои проходили в районах населенных пунктов Каменское, Антоновка, Садовое и Михайловка.

«ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию разведки Squire голландского производства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили советский танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины в Курской области. В частности, российские бойцы нанесли удар по правой верхней полусфере башни танка Т-64БВ, когда технику уже бросил украинский экипаж.