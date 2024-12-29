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00:05, 30 декабря 2024Россия

Российский спецборт провел два дня в США

Baza: российский спецборт, на котором летают первые лица, два дня провел в США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российский спецборт из специального летного отряда «Россия», на котором летают первые лица государства, два дня провел в США. Об этом сообщает Baza со ссылкой на данные сервиса FlightRadar.

«25-го декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. 26-го декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. 28-го декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву», — говорится в публикации.

Официально о поездке российской делегации в США не сообщалось. В разное время самолетом пользовались экс-президент России Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать ситуацию «на земле», подчеркивал он.

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