Самолет выкатился за пределы полосы при аварийной посадке и попал на видео

Самолет KLM совершил аварийную посадку в Осло и выкатился за пределы полосы

Самолет нидерландской авиакомпании KLM выкатился за пределы полосы при аварийной посадке и попал на видео. Подробности аварии раскрыл перевозчик на официальном сайте.

Вечером 28 декабря пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Осло в Амстердам. Во время взлета послышался громкий шум, и пилоты решили вернуться в норвежскую столицу.

По данным СМИ, самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности гидравлической системы. После этого он выкатился за пределы полосы и застрял на травяном поле.

Уточняется, что на борту лайнера находились 176 пассажиров и шесть членов экипажа, они не пострадали. Местные власти начали расследование произошедшего.

Ранее в Южной Корее разбился самолет Jeju Air. На борту был 181 человек, по предварительным данным, выжили только двое.