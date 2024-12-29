Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:55, 29 декабря 2024Путешествия

Самолет выкатился за пределы полосы при аварийной посадке и попал на видео

Самолет KLM совершил аварийную посадку в Осло и выкатился за пределы полосы
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетАварийная посадка самолета

Самолет нидерландской авиакомпании KLM выкатился за пределы полосы при аварийной посадке и попал на видео. Подробности аварии раскрыл перевозчик на официальном сайте.

Вечером 28 декабря пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Осло в Амстердам. Во время взлета послышался громкий шум, и пилоты решили вернуться в норвежскую столицу.

По данным СМИ, самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности гидравлической системы. После этого он выкатился за пределы полосы и застрял на травяном поле.

Уточняется, что на борту лайнера находились 176 пассажиров и шесть членов экипажа, они не пострадали. Местные власти начали расследование произошедшего.

Ранее в Южной Корее разбился самолет Jeju Air. На борту был 181 человек, по предварительным данным, выжили только двое.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев заявил о повреждениях с земли у разбившегося в Актау самолета

      Умер моряк-подводник Терехов

      Россияне поделились обязательными к выполнению до Нового года планами

      Власти Южной Кореи извлекли черные ящики из разбившегося самолета в аэропорту Муан

      В России ответили на согласие Украины на не связанные с НАТО гарантии безопасности

      При атаке БПЛА на Ростовскую область локомотивное депо получило повреждения

      В Анапе зафиксировали новый выброс мазута

      Лукашенко выразил соболезнования после авиакатастрофы в Южной Корее

      Самолет выкатился за пределы полосы при аварийной посадке и попал на видео

      Лидер новых властей Сирии заявил о стратегических интересах в отношениях с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше