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12:55, 29 декабря 2024Путешествия

Раскрыто число детей на борту разбившегося в Южной Корее самолета

На борту разбившегося в Южной Корее самолета было пять детей младше 10 лет
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Lee Geun-young / Reuters

По меньшей мере пятеро детей было на борту самолета Jeju Air, разбившегося в аэропорту Муан в Южной Корее. Эту цифру раскрыло агентство «Енхап».

По данным источника, все они были в возрасте до 10 лет.

При этом портал Kjmbc пишет, что среди участников рейса значилось более 10 детей младше 19 лет.

Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение в Муане 29 декабря. При заходе на посадку в самолет попала стая птиц, и затем не выпустились шасси. На борту был 181 человек, по предварительным данным, выжили только две стюардессы.

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