Стало известно о разногласиях среди сторонников Трампа

Business Insider: у сторонников Трампа возникли разногласия из-за иммиграции

Разногласия во взглядах на иммиграционную политику будущей американской администрации привели к расколу в рядах сторонников избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что сторонники нового американского лидера в Кремниевой долине разошлись во взглядах на иммиграцию с некоторыми представителями движения MAGA (Make America Great Again). Так, первые во главе с американским предпринимателем Илоном Маском выступают за выдачу специальных виз типа H-1B, которые позволяют компаниям в Соединенных Штатах нанимать высококвалифицированных профессионалов из других стран. Миллиардер много раз высказывался в поддержку легальной иммиграции, при этом отмечал, что из-за бюрократических трудностей попасть в США законным образом гораздо сложнее, чем сделать это нелегально.

Однако более консервативных сторонников избранного главы Белого дома считают, что крупные технологические компании злоупотребляют иммиграционной системой. Они утверждают, что иностранные специалисты отнимают рабочие места у граждан США.

Ранее бывший главный стратег Белого дома и старший советник Трампа Стив Бэннон назвал Маска «малышом», которому «необходимо проверить здоровье». В частности, поводом для ссоры стали споры вокруг неиммиграционной визы для специалистов H-1B. По словам предпринимателя, эта виза является «единственной причиной, по которой он находится в США вместе со многими важными людьми, которые построили SpaceX и Tesla».