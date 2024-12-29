В Афганистане запретили смотреть на женщин в окнах домов

Верховный лидер Афганистана регламентировал проектирование окон в домах жителей

Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) Хайбатулла Ахундзада запретил смотреть на женщин в окнах домов. Указом он регламентировал проектирование и строительство окон и форточек в домах жителей с тем, чтобы из них не были видны представительницы женского пола. Об этом сообщает портал Tolo news в Telegram.

Согласно документу, окна в домах жителей Афганистана должны быть размещены таким образом, чтобы из соседних домов не было видно женщин. Указ предусматривает запрет на постройку зданий рядом друг с другом в том случае, если их окна смотрят в сторону кухни соседского здания, где потенциально может находиться представительница женского пола.

Также подчеркивается, что при выходе окна в сторону другого жилого здания необходимо построить перед ним стену высотой в человеческий рост или предусмотреть «предотвращение ущерба для соседа каким-либо иным образом».

11 октября специальный представитель генерального секретаря ООН и глава UNAMA Роза Отунбаева призвала власти Афганистана пересмотреть политику, которая запрещает учиться девочкам старше 12 лет. Кроме того, она пообещала девочкам и женщинам государства, что в организации «не перестанут выступать в их защиту, даже если их попытаются заставить замолчать».