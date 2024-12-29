В МИД Словакии отвергли обвинения в адрес Фицо о втором фронте

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо являются глупостью, заявил глава МИД страны Юрай Бланар. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отвергаем любые глупости об открытии второго энергетического фронта, о котором необоснованно сочиняет украинский президент Владимир Зеленский, как и о каком-то выдуманном союзе с Владимиром Путиным», — говорится в публикации. Бланар заявил, что Киеву не стоит создавать новых врагов, потому что в Словакии и в Евросоюзе поддерживают Украину и ее народ.

Ранее Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин приказал Фицо открыть «второй энергетический фронт» против Киева. Он добавил, что любые решения Братиславы в отношении электроэнергии не приведут к прекращению энергоснабжения Украины, но могут подорвать связи властей Словакии с европейским сообществом.