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22:39, 29 декабря 2024Мир

В Словакии ответили Зеленскому на слова о приказе Путина

В МИД Словакии отвергли обвинения в адрес Фицо о втором фронте
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: M. Popow / IMAGO / Global Look Press

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо являются глупостью, заявил глава МИД страны Юрай Бланар. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отвергаем любые глупости об открытии второго энергетического фронта, о котором необоснованно сочиняет украинский президент Владимир Зеленский, как и о каком-то выдуманном союзе с Владимиром Путиным», — говорится в публикации. Бланар заявил, что Киеву не стоит создавать новых врагов, потому что в Словакии и в Евросоюзе поддерживают Украину и ее народ.

Ранее Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин приказал Фицо открыть «второй энергетический фронт» против Киева. Он добавил, что любые решения Братиславы в отношении электроэнергии не приведут к прекращению энергоснабжения Украины, но могут подорвать связи властей Словакии с европейским сообществом.

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