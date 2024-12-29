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22:10, 29 декабря 2024Мир

В США оценили состояние внешней политики

Конгрессмен Лоулер: Байден оставляет катастрофическую внешнюю политику США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Лоулер заявил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис оставят после себя избранному лидеру страны Дональду Трампу катастрофу во внешнеполитической сфере. Об этом он высказался в эфире телекомпании ABC.

Лоулер подчеркнул, что Трамп «получил мандат на управление страной». Это значит, что во время его президентства в Сенате и Палате представителей установится республиканское большинство.

«Нам предстоит многое сделать в области экономики, защиты границы, энергетической политики, а также в отношении катастрофы во внешней политике, которую оставили на пороге Дональда Трампа Джо Байден и Камала Харрис», — отметил он.

Ранее британская газета The Guardian писала, что Байден не успеет помочь Украине в финансовом и военном вопросах до ухода с должности и переориентации внешней политики при Трампе.

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