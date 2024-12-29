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22:25, 29 декабря 2024Мир

В США предрекли исчезновение Украины

Экс-офицер США Дэвис: Украина исчезнет из-за нежелания Запада видеть реальность
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что нежелание Запада замечать бедственное положение Украины может привести к ее полному уничтожению. Об этом он написал в социальной сети X.

Военный отметил, что большинство западных политиков не видят, что динамика конфликта России и Украины меняется, особенно последние девять месяцев. По его мнению, стратегическая машина Москвы «стирает украинскую сторону в порошок».

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«Даже [избранный президент США Дональд] Трамп со своими переговорными навыками не сможет спасти Украину», — предрек он.

Ранее Дэвис заявил, что затягивание украинским президентом Владимиром Зеленским начала переговоров по конфликту не улучшит положение Киева. Как указал военный, чем дольше упорствует Зеленский, тем больше украинцев он теряет в результате боевых действий.

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