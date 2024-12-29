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21:22, 29 декабря 2024Мир

В США сочли пустой тратой времени обсуждение членства Украины в НАТО из-за позиции России

Риттер: Россия никогда не позволит Украине стать членом НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что Россия никогда не позволит Украине вступить в НАТО, поэтому подобный сценарий бессмысленно обсуждать.

«Россия выигрывает эту войну и никогда не позволит Украине стать членом НАТО, это не стоит на повестке, и даже обсуждать это — пустая трата времени», — считает эксперт.

Риттер добавил, что Россия в противостоянии с Западом может диктовать условия и не соглашаться на неприемлемые требования, и Североатлантический альянс ничего не сможет с этим сделать.

По словам экс-разведчика, у блока недостаточно денег и военной техники, нет возможности серьезно вмешаться, поэтому «ничто не помешает России выиграть эту войну».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Западу важно правильно оценить ситуацию на Украине перед началом переговоров. По его словам, США и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России. Эксперт убежден, что именно неспособность верно оценить потенциал российской стороны привела к катастрофе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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