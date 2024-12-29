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16:44, 29 декабря 2024Мир

На Западе высказались об оценке ситуации перед переговорами по Украине

Меркурис: Западу важно правильно оценить ситуацию на Украине перед переговорами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Западу важно правильно оценить ситуацию на Украине перед началом переговоров. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Любая оценка будущего этих переговоров будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла, и что у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления», — отметил он.

По словам Меркуриса, США и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России. Эксперт убежден, что именно неспособность верно оценить потенциал российской стороны привела к катастрофе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Меркурис подчеркнул, что западные страны могут неправильно оценить положение дел перед началом переговорного процесса. Это чревато тем, что они могут вступить в переговоры с мыслью, что у них больше «козырей в рукаве», чем на самом деле.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал поддержку Киева Вашингтоном пустой тратой денег налогоплательщиков и заявил, что США никак не могут укрепить Украину.

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