Экс-разведчик США Риттер назвал поддержку ВСУ Вашингтоном пустой тратой денег

Соединенные Штаты Америки никак не могут укрепить Украину. Такое признание в эфире YouTube-канала Danny Haiphong сделал экс-разведчик Скотт Риттер, назвав поддержку Киева Вашингтоном пустой тратой денег налогоплательщиков.

«Все действия администрации [президента США Джо] Байдена носят чисто политический характер. (...) Поражения совершенно точно не избежать. Украина не победит, администрация Трампа не сможет изменить ситуацию», — высказался он, обвинив в провальной политике действующего американского лидера.

Ранее Скотт Риттер заявил, что долги Киева лягут на США, так как сама Украина перестанет существовать. Уточняется, что таким образом американский эксперт ответил на вопрос журналиста Такера Карлсона, который поинтересовался у своих подписчиков, должна ли Украина вернуть все долги по кредитам.