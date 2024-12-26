Риттер: долги Киева лягут на США, так как Украина перестанет существовать

Долги Киева лягут на Соединенные Штаты Америки, так как сама Украина перестанет существовать. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что таким образом он ответил на вопрос журналиста Такера Карлсона, который поинтересовался у своих подписчиков, должна ли Украина вернуть все долги по кредитам. «Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас», — написал он.

Эксперт уточнил, что это станет прямым результатом поражения Вашингтона в прокси-войне с Россией.

Ранее Риттер выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не могут остановить наступление российской армии. По его словам, в настоящее время у Киева все лучше получается совершать только террористические акты.