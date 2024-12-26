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11:02, 26 декабря 2024Мир

Бывший американский разведчик заявил о переходе долгов Украины США при одном условии

Риттер: долги Киева лягут на США, так как Украина перестанет существовать
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Долги Киева лягут на Соединенные Штаты Америки, так как сама Украина перестанет существовать. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что таким образом он ответил на вопрос журналиста Такера Карлсона, который поинтересовался у своих подписчиков, должна ли Украина вернуть все долги по кредитам. «Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас», — написал он.

Эксперт уточнил, что это станет прямым результатом поражения Вашингтона в прокси-войне с Россией.

Ранее Риттер выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не могут остановить наступление российской армии. По его словам, в настоящее время у Киева все лучше получается совершать только террористические акты.

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