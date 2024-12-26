Долги Киева лягут на Соединенные Штаты Америки, так как сама Украина перестанет существовать. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.
Уточняется, что таким образом он ответил на вопрос журналиста Такера Карлсона, который поинтересовался у своих подписчиков, должна ли Украина вернуть все долги по кредитам. «Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас», — написал он.
Эксперт уточнил, что это станет прямым результатом поражения Вашингтона в прокси-войне с Россией.
Ранее Риттер выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не могут остановить наступление российской армии. По его словам, в настоящее время у Киева все лучше получается совершать только террористические акты.