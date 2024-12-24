Экс-разведчик США Риттер: Украина не способна остановить наступление России

Украина не способна остановить наступление России, такова реальность. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Что Украина может сделать прямо сейчас, так это умереть, что у них очень хорошо получается в последнее время. И совершать террористические акты, что у них тоже получается все лучше», — указал Риттер, отметив, что Киев направляется «прямо в ад».

Ранее Риттер заявил, что положение Украины сейчас может изменить только чудо. По его словам, Киев надеется на помощь из-за рубежа, так как среди украинцев поддержка военных действий крайне низка.