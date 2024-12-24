Положение Украины сейчас может изменить не иностранная помощь, а только чудо. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
«Украина проигрывает... Она считает, что ей нужно больше оружия... Ей нужно чудо», — отметил Риттер.
Экс-разведчик добавил, что Киев надеется на помощь из-за рубежа, так как среди украинцев поддержка военных действий крайне низка.
Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что президент России Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп могут встретиться в конце января 2025 года, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.