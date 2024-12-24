В США положение Украины оценили фразой «ей нужно чудо»

Экс-разведчик Риттер: положение Украины сейчас может изменить только чудо

Положение Украины сейчас может изменить не иностранная помощь, а только чудо. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Украина проигрывает... Она считает, что ей нужно больше оружия... Ей нужно чудо», — отметил Риттер.

Экс-разведчик добавил, что Киев надеется на помощь из-за рубежа, так как среди украинцев поддержка военных действий крайне низка.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что президент России Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп могут встретиться в конце января 2025 года, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.