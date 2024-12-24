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11:59, 24 декабря 2024Мир

На Западе раскрыли возможные сроки встречи Путина и Трампа

Меркурис: Путин и Трамп могут встретиться в конце января следующего года
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут встретиться в конце января следующего года, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«В конце января встреча между Путиным и Трампом может на самом деле состояться», — рассказал военный аналитик.

Меркурис подчеркнул, что встреча с Путиным станет одним из главных приоритетов Трампа после его вступления в должность. Инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов состоится 20 января следующего года.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон предположил, что Трамп потеряет интерес к Украине из-за ее слабости. Эксперт также напомнил, что атаки украинских дронов по российским городам показывают, что положение Украины усугубляется.

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