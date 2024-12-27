Трамп предупредил Европу о сокращении помощи Украине

WP: Трамп предупредил страны Европы о сокращении помощи США Украине

Избранный президент США Дональд Трамп дал понять европейским странам, что Вашингтон сократит помощь Киеву. Об этом написала газета The Washington Post (WP).

По данным издания, Трамп также воздействует на страны Европы, чтобы те, в свою очередь, увеличили помощь Киеву.

Ранее Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине.

До этого американский политик заявил о желании властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта.