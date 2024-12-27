Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:33, 27 декабря 2024Мир

Трамп предупредил Европу о сокращении помощи Украине

WP: Трамп предупредил страны Европы о сокращении помощи США Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп дал понять европейским странам, что Вашингтон сократит помощь Киеву. Об этом написала газета The Washington Post (WP).

По данным издания, Трамп также воздействует на страны Европы, чтобы те, в свою очередь, увеличили помощь Киеву.

Ранее Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине.

До этого американский политик заявил о желании властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты действия Финляндия и Швеции при конфликте России и НАТО

      Два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью

      Россиянка описала цены на продукты в Турции словами «у нас не все так плохо»

      В России нарастили темпы ремонта топливозаправщиков

      Трамп предупредил Европу о сокращении помощи Украине

      В Британии рассказали о новой «Азовстали» для ВСУ

      Зеленскому предрекли суд после завершения спецоперации

      Названы самые необычные извлеченные из канализации после Нового года предметы

      Готовящейся к двойной мастэктомии женщине дали совет по восстановлению интимной жизни

      Мужчина испугал вцепившегося в него тигра громкими криками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше