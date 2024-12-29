В США усомнились в возможности помочь Украине

Экс-подполковник Дэвис: США не понимают невозможность помочь Украине деньгами

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис призвал американскую администрацию понять, что Украине уже не поможешь деньгами. С таким мнением он выступил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Дэвис усомнился в возможности помочь Украине и подчеркнул, что отсутствие подобной идеи у западных политиков является одной из самых мучительных вещей, которыми он сталкивался за время освещения конфликта.

«Что даст еще один миллиард долларов, когда речь идет о нехватке людей, а не о машинах или о деньгах?» — задумался военный.

Ранее Дэвис предрек исчезновение Украины. «Даже [избранный президент США Дональд] Трамп со своими переговорными навыками не сможет спасти Украину», — предположил он.