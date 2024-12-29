Заместителя главы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению во взяточничестве

Замдиректора белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя исполнительного директора белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК сообщает РИА Новости.

Следствие считает, что 28 декабря 2024 года фигурантка получила вознаграждение от гендиректора коммерческой организации, которое составило два миллиона рублей. За данную сумму замглавы фонда должна была помочь заключить договоры с организацией на капремонт многоквартирных домов.

Помимо того, подозреваемая должна была упростить процедуру приема работ и не принимать какие-либо мер в случае обнаружения недостатков. На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.