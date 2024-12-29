В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора

В Москве арестовали начальника отдела управления Росприроднадзора Карабаша

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Карабашу А.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — говорится в документах.

Преступление было совершено в апреле 2024 года. Сам Карабаш признает вину и сотрудничает со следствием. Вместе с ним по делу проходят еще два человека, которые обвиняются в даче взятки.