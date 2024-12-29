Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:43, 29 декабря 2024Силовые структуры

В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора

В Москве арестовали начальника отдела управления Росприроднадзора Карабаша
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Карабашу А.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — говорится в документах.

Преступление было совершено в апреле 2024 года. Сам Карабаш признает вину и сотрудничает со следствием. Вместе с ним по делу проходят еще два человека, которые обвиняются в даче взятки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв крушения самолета в Южной Корее резко увеличилось

      Избранный глава Грузии после инаугурации начнет работать во дворце президента

      ВСУ покинули позиции под Красноармейском в ДНР

      В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора

      В Канаде загорелся самолет

      На Западе оценили мощность «Орешника»

      На Западе предложили провести референдум о поддержке Украины

      В аэропорту Муан в Южной Корее отменили рейсы из-за авиакатастрофы

      В США испугались последствий ядерного плана Пентагона

      Российское посольство выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше