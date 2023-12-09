Арестован глава Росприроднадзора Якутии

Суд арестовал главу Росприроднадзора Якутии Жолудева на два месяца

Суд арестовал главу Росприроднадзора Якутии Андрея Жолудева, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в Telegram сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Жолудев пробудет под арестом два месяца — до 7 февраля 2024 года. По версии следствия, обвиняемый может скрыться и повлиять на свидетелей. Бывшему руководителю ведомства было отказано в домашнем аресте, на котором настаивали его адвокаты.

Следствие считает, что Жолудев причастен к незаконной добыче золота. Из-за этой деятельности ущерб составил около 134 миллионов рублей.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил об аресте имущества бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. По словам главы СКР, своими действиями Ярилова нанесла имущественный вред российскому бюджету. Ее имущество на общую сумму 39 миллионов рублей было арестовано.