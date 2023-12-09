Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:40, 9 декабря 2023Силовые структуры

Арестован глава Росприроднадзора Якутии

Суд арестовал главу Росприроднадзора Якутии Жолудева на два месяца

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

Суд арестовал главу Росприроднадзора Якутии Андрея Жолудева, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в Telegram сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Жолудев пробудет под арестом два месяца — до 7 февраля 2024 года. По версии следствия, обвиняемый может скрыться и повлиять на свидетелей. Бывшему руководителю ведомства было отказано в домашнем аресте, на котором настаивали его адвокаты.

Следствие считает, что Жолудев причастен к незаконной добыче золота. Из-за этой деятельности ущерб составил около 134 миллионов рублей.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил об аресте имущества бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. По словам главы СКР, своими действиями Ярилова нанесла имущественный вред российскому бюджету. Ее имущество на общую сумму 39 миллионов рублей было арестовано.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в Европе. Ему пришлось платить в 10 раз больше

      Россиянам пообещали тотальные перемены

      В Британии пожаловались на стаю радиоактивных кошек

      Надежда Бабкина упала в обморок на съемках

      Арестован глава Росприроднадзора Якутии

      В Крыму отреагировали на угрозу Киева захватить полуостров

      «Ростов» и «Ахмат» вничью сыграли в матче РПЛ

      В WhatsApp появилось сообщение о новом ограничении

      На Западе предупредили Киев о возможности лишиться помощи США и ЕС

      Трэвел-блогер перечислил лучшие страны для неопытных путешественников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости