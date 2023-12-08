Имущество экс-замминистра культуры России арестовали по делу о злоупотреблениях

По делу экс-замминистра культуры Яриловой арестовали имущество на 39 млн рублей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил об аресте имущества бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы СКР, своими действиями Ярилова нанесла имущественный вред российскому бюджету. Ее имущество на общую сумму в 39 миллионов рублей было арестовано.

По данным следствия, экс-замминистра необоснованно включила «Самый высокий музей мороженого в мире», расположенный в одной из башен «Москва-Сити», в программу «Пушкинской карты». В результате ее действий компания, не являющаяся музеем, продала билетов на общую сумму более 125 миллионов рублей, которые были компенсированы школьникам за счет средств федерального бюджета.

Ее задержали 19 апреля.

