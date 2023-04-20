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12:51, 20 апреля 2023Силовые структуры

Раскрыты детали дела арестованной замминистра культуры России Яриловой

Замглавы Минкульта РФ Ярилову обвиняют в трате 125 млн руб. из бюджета на музей мороженого
Начало событий в новости Замминистра культуры России заключили под стражу по уголовному делу

Кадр: Telegram-канал Mash

В уголовном деле замминистра культуры России Ольги Яриловой, арестованной судом до 16 июня, говорится об ущербе бюджету на сумму 125 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, раскрывая детали обвинения.

С ее ведома в программу «Пушкинской карты» был включен «Самый высокий музей мороженого в мире», расположенный в одной из башен «Москва-сити». На самом деле предприятие не является музеем, однако входные билеты школьников оплачивались государством. Ущерб бюджету оценен следствием в 125 миллионов рублей.

Ярилову отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, а затем она попала под следствие. Замминистра вину не признает.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал Ярилову до 16 июня. Ей предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями»). Она была задержана 19 апреля в Москве.

9 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Ущерб бюджету оценивается в 200 миллионов рублей, троих фигурантов, жителей Московского региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Илью Сафонова, арестовали. Им предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в 2022 году они с помощью фиктивных электронных банковских карт «Пушкинская карта» совершили хищение бюджетных средств. Для этого фигуранты массовое приобрели билеты без цели проведения культурных мероприятий. В рамках следствия арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 100 миллионов рублей.

Ольга Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.

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Любовь Ширижик
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