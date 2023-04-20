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09:39, 20 апреля 2023Силовые структуры

Замминистра культуры России заключили под стражу по уголовному делу

В Москве суд арестовал замминистра культуры Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю министра культуры России Ольге Яриловой, проходящей по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновницу отправили в столичное СИЗО до 16 июня. Она арестована по ходатайству следствия. Ее защита просила о домашнем аресте, но суд отказал.

Яриловой предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями»).

Ее задержали 19 апреля в Москве. Обвинения против замминистра связывают с хищением по программе «Пушкинская карта». 9 марта Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Ущерб бюджету оценивается в 200 миллионов рублей, троих фигурантов арестовали.

Ольга Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.

Любовь Ширижик
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