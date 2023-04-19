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23:05, 19 апреля 2023Силовые структуры

Экс-заместителя министра культуры задержали в Москве

«112»: экс-замминистра культуры Ярилову задержали в Москве по подозрению в коррупции
Ольга Ярилова

Ольга Ярилова. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Экс-заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, бывшую чиновницу подозревают коррупционном преступлении, связанном с хищением по программе «Пушкинская карта». В данный момент Ярилова находится на допросе.

Ольга Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.

В апреле Ленинский районный суд Ульяновска приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова. Экс-чиновник был признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Кроме того, он должен выплатить пять миллионов рублей штрафа.

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Марина Совина
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