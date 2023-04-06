Бывшего замглавы Ульяновской области осудили на пять лет за взятки

Бывшего замгубернатора Ульяновской области Озернова осудили на пять лет за взятки

Ленинский районный суд Ульяновска приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова за коррупцию. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить пять миллионов рублей штрафа.

В 2021 году экс-чиновника задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о хищениях при реализации проектов по ремонту зданий органов госвласти в регионе. По версии следствия, Озернов использовал свое служебное положение и привлек аффилированных ему предпринимателей к участию в конкурсах на заключение госконтрактов. В результате стоимость работ была завышена на 15 миллионов рублей.

Озернов занимал должность первого заместителя губернатора Ульяновской области с 2014-го по апрель 2021 года.