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15:15, 6 апреля 2023Силовые структуры

Бывшего замглавы Ульяновской области осудили на пять лет за взятки

Бывшего замгубернатора Ульяновской области Озернова осудили на пять лет за взятки

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Ленинский районный суд Ульяновска приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова за коррупцию. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить пять миллионов рублей штрафа.

В 2021 году экс-чиновника задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о хищениях при реализации проектов по ремонту зданий органов госвласти в регионе. По версии следствия, Озернов использовал свое служебное положение и привлек аффилированных ему предпринимателей к участию в конкурсах на заключение госконтрактов. В результате стоимость работ была завышена на 15 миллионов рублей.

Озернов занимал должность первого заместителя губернатора Ульяновской области с 2014-го по апрель 2021 года.

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Екатерина Власова
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