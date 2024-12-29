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05:20, 29 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал несколько «важных кадровых решений»

Владимир Зеленский анонсировал несколько «важных кадровых решений»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал несколько «важных кадровых решений». Об этом он заявил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

«И еще кое-что. Мы готовим несколько важных кадровых решений», — сказал он. По его словам, указы будут объявлены в ближайшее время.

Политик также заявил, что поручил правительственным чиновникам сделать все возможное, совместно с Европейской комиссией и партнерами в Европе, для поддержания стабильности энергетической системы.

Ранее кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин оценил последствия для Украины непопулярного решения Зеленского снизить возраст мобилизации. Он считает, что этот шаг выведет внутриполитическую напряженность в республике на совершенно новый уровень.

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