Владимир Зеленский анонсировал несколько «важных кадровых решений»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал несколько «важных кадровых решений». Об этом он заявил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

«И еще кое-что. Мы готовим несколько важных кадровых решений», — сказал он. По его словам, указы будут объявлены в ближайшее время.

Политик также заявил, что поручил правительственным чиновникам сделать все возможное, совместно с Европейской комиссией и партнерами в Европе, для поддержания стабильности энергетической системы.

Ранее кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин оценил последствия для Украины непопулярного решения Зеленского снизить возраст мобилизации. Он считает, что этот шаг выведет внутриполитическую напряженность в республике на совершенно новый уровень.