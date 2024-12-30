Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:36, 30 декабря 2024Мир

Байден объявил день траура в связи со смертью Картера

Байден объявил день траура 9 января в связи со смертью Картера
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Уходящий американский президент Джо Байден объявил 9 января днем траура в связи со смертью бывшего американского лидера Джимми Картера, говорится на сайте Белого дома.

Вместе с этим Байден постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами на 30 дней. Церемонию прощания с Картером проведут в Вашингтоне.

Ранее Байден выразил соболезнования в связи со смертью Картера. Он назвал экс-президента «выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом». «Он спас, поддержал и изменил жизни людей по всему миру», — отметил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Саммит мира, заявления Зеленского и предложения Трампа. Что сказал Лавров об урегулировании конфликта на Украине?

      Полиция Финляндии нашла след от якоря на месте повреждения кабеля EstLink 2

      Командира бригады ВСУ задержали по делу об издевательствах

      Пленный рассказал о малом количестве западной техники у ВСУ

      Над российским регионом сбили украинскую ракету

      Полиция нашла пропавшие год назад часы Киану Ривза

      Пострадавших при крушении самолета в Актау граждан Киргизии доставили на родину

      В российском регионе ночью сбили украинский беспилотник

      Россиянам рассказали о наиболее опасных уловках мошенников перед праздниками

      Супруга Асада не сможет вернуться в Великобританию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше