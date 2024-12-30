Байден объявил день траура в связи со смертью Картера

Байден объявил день траура 9 января в связи со смертью Картера

Уходящий американский президент Джо Байден объявил 9 января днем траура в связи со смертью бывшего американского лидера Джимми Картера, говорится на сайте Белого дома.

Вместе с этим Байден постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами на 30 дней. Церемонию прощания с Картером проведут в Вашингтоне.

Ранее Байден выразил соболезнования в связи со смертью Картера. Он назвал экс-президента «выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом». «Он спас, поддержал и изменил жизни людей по всему миру», — отметил глава государства.