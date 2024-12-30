Байден выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Картера

Байден выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Картера

Уходящий американский лидер Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джимми Картера. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден назвал Картера «выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом». «Он спас, поддержал и изменил жизни людей по всему миру», — отметил глава государства.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Картера. Он добавил, что за попытки экс-президента сделать жизнь американцев лучше «все должны выразить ему благодарность».