Байден выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Картера

Уходящий американский лидер Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джимми Картера. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Байден назвал Картера «выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом». «Он спас, поддержал и изменил жизни людей по всему миру», — отметил глава государства.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Картера. Он добавил, что за попытки экс-президента сделать жизнь американцев лучше «все должны выразить ему благодарность».