Трамп выразил соболезнования из-за смерти Картера

Трамп выразил соболезнования из-за смерти бывшего президента США Картера

Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил соболезнования в связи со смертью бывшего американского лидера Джимми Картера.

«Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», — отметил Трамп.

Он добавил, что за попытки Картера сделать жизнь американцев лучше «все должны выразить ему благодарность».

Картер умер на 101-м году жизни. Его сын бывшего американского президента Джеймс Картер III подтвердил смерть отца, но не назвал причину. Известно, что в последние годы бывший президент боролся с агрессивной формой рака кожи.