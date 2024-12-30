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01:38, 30 декабря 2024Мир

Трамп выразил соболезнования из-за смерти Картера

Трамп выразил соболезнования из-за смерти бывшего президента США Картера
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил соболезнования в связи со смертью бывшего американского лидера Джимми Картера.

«Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», — отметил Трамп.

Он добавил, что за попытки Картера сделать жизнь американцев лучше «все должны выразить ему благодарность».

Картер умер на 101-м году жизни. Его сын бывшего американского президента Джеймс Картер III подтвердил смерть отца, но не назвал причину. Известно, что в последние годы бывший президент боролся с агрессивной формой рака кожи.

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