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00:11, 30 декабря 2024Мир

Умер бывший президент США Джимми Картер

WP: 39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / CNP

39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни, сообщает издание Washington Post (WP).

Сын бывшего американского президента, Джеймс Картер III, подтвердил смерть отца, но не назвал причину. Известно, что в последние годы Картер боролся с агрессивной формой рака кожи.

Джимми Картер — экс-президент Соединенных Штатов, который руководил страной с 1977 по 1981 год. Он прославился как президент-миротворец, так как в его срок были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом.

Картер стал первым президентом США, который дожил до 100-го дня рождения. Более того, с февраля 2023 года он находился в хосписе, так как много лет боролся с онкологическим заболеванием.

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