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14:13, 30 декабря 2024Мир

Байден выделил Украине миллиарды долларов военной помощи

Байден выделил Украине почти 2,5 миллиарда долларов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Американский президент Джо Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности Украине», — указано в обращении главы США. Кроме того, он добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.

Как писало Associated Press со ссылкой на американских чиновников, новый пакет помощи будет включать в себя боеприпасы, в том числе для систем NASAMS и ПВО Hawk.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины, которое должно было быть принято 30 декабря. «Крупные пакеты поддержки для наших воинов», — сообщал он.

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