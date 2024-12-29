Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:03, 29 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины 30 декабря

Зеленский: 30 декабря ожидается объявление крупного пакета помощи США Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале анонсировал важное решение США в поддержку Украины. По его словам, 30 декабря ожидается объявление американским правительством крупного пакета помощи.

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — сказал политик.

Он добавил, что эта помощь должна поддержать стабилизацию фронта, поскольку поставки вооружения сохраняют жизни украинских военнослужащих. Зеленский также рассказал, что Киев работает над тем, чтобы другие партнеры сохраняли поддержку на необходимом уровне.

Ранее президент Украины анонсировал несколько «важных кадровых решений». Политик также заявил, что поручил правительственным чиновникам сделать все возможное, совместно с Европейской комиссией и партнерами в Европе, для поддержания стабильности энергетической системы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО погиб бывший футболист сборной России. Ранее его задержали с мефедроном и приговорили к 9,5 года колонии

      В Польше назвали условие для помощи Киеву с поставками электроэнергии

      Лавров заявил о нежелании Грузии становиться пешкой в руках Запада

      В США усомнились в возможности помочь Украине

      Лавров призвал США сделать первый шаг для восстановления диалога с Россией

      В Госдуме заявили об отказе властей Грузии быть инструментом в борьбе против России

      Французские пловцы пожаловались на заржавевшие олимпийские медали Игр-2024

      Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины 30 декабря

      В Госдуме оценили вступление в должность нового президента Грузии

      Украинский журналист предсказал завершение горячей фазы конфликта уже завтра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше