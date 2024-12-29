Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины 30 декабря

Зеленский: 30 декабря ожидается объявление крупного пакета помощи США Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале анонсировал важное решение США в поддержку Украины. По его словам, 30 декабря ожидается объявление американским правительством крупного пакета помощи.

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — сказал политик.

Он добавил, что эта помощь должна поддержать стабилизацию фронта, поскольку поставки вооружения сохраняют жизни украинских военнослужащих. Зеленский также рассказал, что Киев работает над тем, чтобы другие партнеры сохраняли поддержку на необходимом уровне.

Ранее президент Украины анонсировал несколько «важных кадровых решений». Политик также заявил, что поручил правительственным чиновникам сделать все возможное, совместно с Европейской комиссией и партнерами в Европе, для поддержания стабильности энергетической системы.