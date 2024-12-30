«Черная луна» 31 декабря: что это и можно ли ее увидеть

31 декабря состоится редкое астрономическое явление — «черная луна», или второе новолуние: спутник целиком окажется в тени Земли и исчезнет из поля зрения. «Лента.ру» рассказывает, что такое «черная луна», как это явление объясняет наука и как можно на него посмотреть.

Что такое «черная луна»

«Черная луна» — это неофициальный термин, который тем не менее часто используют астрономы. Правда, единства в трактовке этого явления среди ученых нет: одни считают, что это второе новолуние подряд в месяц, другие — что это второе новолуние за месяц, которое выпадает на декабрь или январь.

Второе новолуние за месяц произойдет 31 декабря в 1:27 по московскому времени

По словам заведующей Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Альфии Нестеренко, как правило, Луна проходит только четыре фазы в месяц: это новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. При этом один оборот вокруг Земли спутник делает не за целый календарный месяц, а в среднем за 29 дней и 12 часов. Это значит, что за один месяц может произойти два полнолуния или два новолуния — правда, случается это очень редко. Например, в декабре 2024 года новолуние уже было 1-го числа.

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Можно ли увидеть «черную луну»

Второе новолуние увидеть невооруженным глазом невозможно, даже если знать, где именно на небосводе в этот момент находится Луна

Дело в том, что в момент второго новолуния Луна будет обращена к Земле неосвещенной стороной. «Увидеть кусочек Луны можно, только если на Луне в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно раз в час», — говорит Альфия Нестеренко. Но, во-первых, для этого нужно непрерывно наблюдать за спутником, а во-вторых, в любом случае понадобятся телескоп и камера, которая будет постоянно записывать трансляцию места, где находится Луна.

Зато этот период считается лучшим временем для наблюдения за звездами — свет от Луны не мешает их разглядеть.