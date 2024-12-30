Дрон ВСУ атаковал больницу в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Сальдо: дрон ВСУ атаковал больницу в Алешках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на больницу в городе Алешки. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Глава региона заявил, что беспилотник попал прямо в кабинет главного врача. В результате атаки лишился жизни заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов. «Человек, проживший в Алешках всю жизнь. Человек, посвятивший свою жизнь спасению других», — написал Сальдо.

В то же время отмечается, что главный врач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения. «Это уже второе покушение на главврача», — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС, приехавших тушить горящую машину.