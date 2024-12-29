Украинский беспилотник атаковал приехавших тушить горящую машину сотрудников МЧС

В Горловке украинский беспилотник атаковал приехавших на вызов сотрудников МЧС

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС, приехавших тушить горящую машину. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Спасатели прибыли на вызов, когда из-за сброса взрывоопасного предмета загорелся автомобиль. «В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства находились в укрытии», — уточнили в МЧС.

Там добавили, что среди сотрудников пострадавших нет, повреждения получила кабина автомобиля.

Накануне два мирных жителя получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Горловке. Граждане были ранены в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона.

