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21:44, 29 декабря 2024Бывший СССР

Украинский беспилотник атаковал приехавших тушить горящую машину сотрудников МЧС

В Горловке украинский беспилотник атаковал приехавших на вызов сотрудников МЧС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал МЧС России

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС, приехавших тушить горящую машину. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Спасатели прибыли на вызов, когда из-за сброса взрывоопасного предмета загорелся автомобиль. «В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства находились в укрытии», — уточнили в МЧС.

Там добавили, что среди сотрудников пострадавших нет, повреждения получила кабина автомобиля.

Накануне два мирных жителя получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Горловке. Граждане были ранены в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона.

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